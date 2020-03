Coronavirus, il dott. Ascierto: "Tocilizumab? Sperimentazione in corso, i segnali sono molto incoraggianti! C'è un cauto ottimismo"

Ultime notizie - Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tg2. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se l'isolamento contenitivo messo in atto inizia a funzionare, e sono sicuro che inizierà a funzionare, tra qualche tempo vedremo un trend in discesa. Tocilizumab? In questo momento c'è una sperimentazione in corso. I segnali sono molto incoraggianti. C'è cauto ottimismo, tanti pazienti hanno avuto un beneficio. Non solo a Napoli, ma anche a Padova, Cosenza, Fano".