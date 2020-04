Coronavirus, Galli: "Fase 2? Non siamo ancora pronti"

Notizie - Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ha parlato a Canale 5 nel corso di ‘Live - Non è la D’Urso’: “Dire se siamo pronti o no è un azzardo, secondo me siamo ben lontani dall’essere pronti. Io credo che il Paese abbia bisogno di ripresa, ma non abbiamo idea di quando si potrà sopire l’ultima infezione. Bisogna sperimentare delle soluzioni e programmare la riapertura in termini di scelte, altrimenti il 4 maggio è un’altra data di speranza ma senza certezze. Se si potrà andare in vacanza quest’estate? Il mio forte timore è che se si riprende luglio ed agosto siano mesi di lavoro e non di vacanza”.