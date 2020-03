Scotti: "Polemiche Ascierto-Galli? Ne rispondono gli autori di Striscia. Il medico napoletano è stato un signore non rispondendo al collega milanese"

Notizie Napoli - Coronavirus farmaco anti-artrite. Polemiche nei giorni scorsi con il medico Galli che ha accusato dal nord il collega Ascierto del sud per essersi dichiarato scopritore. Striscia La Notizia nei giorni scorsi aveva accusato il medico napoletano Galli. Gerry Scotti ha rilasciaro alcune dichiarazioni alla trasmissione "Good Morning Kiss Kiss" in onda su radio Kiss Kiss:

“Non essendo io un iperattivo la mia vita non è cambiata molto. Ho degli amici con esaurimento nervoso perché erano abituati a fare tanto durante la settimana. Guardo qualche telegiornale, le partite del Milan del 1970, forse sono arrivate un po' tardi a toglierci un po' tutto. Sto a casa! Non fatevi prendere dalla paranoia, abbiamo scorte per andare avanti tranquillamente. Tutto sembra impossibile ma si supera! Volevo dire una cosa sulla polemica tra Ascierto e Galli, qua non si tratta di fare il tifo per l'uno e per gli altri. Posso fare solo i complimenti, Striscia la Notizia è un giornale satirico e la satira non guarda in faccia a nessuno. A volte, come insegnano i francesi, nemmeno davanti alla morte: deve essere necessariamente cattiva. Dovessi essere chiamato davanti a Dio a testimonaire, purtroppo ci andrà Antonio Ricci oppure gli autori, non io che sono solamente il lettore di quel momento. Se volete il mio parere da telespettatore Ascierto è stato zitto e si è dimostrato un signore. L'altro virologo da Milano forse poteva fare un passo indietro non fare il primo della classe...”.