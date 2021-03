Coronavirus, Ema: "AstraZeneca vaccino sicuro ed efficace, i benefici sono superiori ai rischi"

Ultimissime - L'Ema ha dato il via libera al vaccino anti-Covid AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco ha stabilito che non è stata riscontrata una correlazione tra la somministrazione del siero e i casi di trombosi, alcuni dei quali mortali. "E' sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi", ha affermato la direttrice di Ema Emer Cooke. Vigilanza prosegue - "Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di piu'" riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, parlando in conferenza stampa. Casi trombosi dopo vaccino inferiori a normalità - I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Questa la motivazione con cui Ema ha garantito la sicurezza del siero. Lo ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza) , nella conferenza stampa dell'Ema. Il foglietto illustrativo Astrazeneca sarà aggiornato - Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca "deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali", ha detto ancora Sabien Straus.