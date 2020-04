Coronavirus, clamorosa proposta di Trump: "Perché non iniettiamo il disinfettante?"

Ultime notizie - Il Coronavirus continua a far paura al mondo intero ed in particolar modo agli Stati Uniti d'America. Gli USA, infatti, si avvicinano al primato dei 50.000 morti per coronavirus, mentre i casi accertati sono 866.646. Così il presidente stanunitense Donald Trump ha lanciato una proposta che ha del clamoroso nella ricerca di un vaccino o di un rimedio definitivo contro il Coronavirus: iniettare del disinfettante. Queste le sue parole riportate e tradotte da Huffington Post:

"Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo. Non sono un dottore, sono qui per illustrare delle idee”.