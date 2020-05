Ultime Coronavirus - Scrive su Facebook l'oncologo Paolo Ascierto a proposito dell'emergenza COVID-19:

Ascierto

"Dai primi risultati degli studi sul virus COVID-19 è emersa la probabilità che si sviluppino forti focolai in climi più umidi: il clima estivo non limiterà sostanzialmente la crescita della pandemia. Sono quindi necessarie misure di controllo efficaci. Per questo invitiamo tutti alla massima prudenza e a limitare i contatti senza le precauzioni necessarie".