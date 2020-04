Coronavirus, Arcuri: "In Lombardia 5 volte i morti civili della seconda guerra mondiale"

Ultime coronavirus - Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, ha parlato in conferenza stampa della fase 2:

"Dobbiamo agire con cautela e prudenza come in questi mesi. E' clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza salute, la ripresa durerebbe un battito di ciglia, bisogna tenere insieme questi due aspetti. Dobbiamo ripartire ma garantendo la salute e la sicurezza del numero massimo di cittadini possibile. Serve esperienza e intelligenza. Non abbiamo tempo per dibattiti. "Tra l'11 giugno 1940 e il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più".