Corona attacca Spalletti: "Ti devi vergognare! Chiedi scusa a me e l'Italia"

Ultime notizie - Fabrizio Corona, ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Avanti Popolo su Rai 3, ha parlato del caso scommesse, attaccando Luciano Spalletti:

"Non sono mai stato dalla parte dei buoni e mai lo farò: io non credo nelle istituzioni e non lavoro con le forze dell’ordine, non sono un infame. L’inchiesta scommesse sarebbe partita a prescindere dalle notizie che io ho divulgato.

Cosa rispondo a Spalletti? Spalletti lo conosco molto bene perché ha allenato a Milano, lo rispetto. Il problema non sono queste, il problema è la dichiarazione del giorno prima. Quando sono andati a prendere Tonali e Zaniolo ha rilasciato dichiarazioni tristissime e ha accusato me. Lui ha parlato del valore della maglia della Nazionale e poi il giorno dopo mi accusa dicendo che ho bisogno di farmi pubblicità. Luciano, con tutti i soldi che hai guadagnato devi chiedere scusa a me e al popolo italiano. Non puoi difendere i tuoi ragazzi. Sono l’uomo più famoso d’Italia e non ho bisogno di fare lo sciacallo su ragazzini che passano il loro tempo libero scrivendo a ragazze sui social, giocando alla playstation e spendendo i loro soldoni nelle scommesse".