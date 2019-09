FIGC, Sibilia: "Cori razzisti problema culturale, sospendere le gare falserebbe il campionato"

CalcioNapoli24 - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cosimo Sibilia, Presidente LND e Vice Presidente FIGC:

"L'altro giorno, con il presidente Gravina, abbiamo allungato i termini del mercato di qualche ora. Si può discutere per fare in modo che il mercato inizi prima. Tolto il problema del Cerignola, è tutto nella norma e siamo convinti che tutto quello che si è verificato nelle passate stagioni non si verifichi più: regole chiare ed impegni certi. Icardi? Da quando si è inserita Wanda Nara la situazione è peggiorata. Non è stata una bella pagina, soprattutto per gli interisti, ma c'è anche una conflitto di interessi tra rapporto tra coniugi e rapporto tra procuratore e calciatori. Cori razzisti? E' un problema culturale. Ci sono delle regole chiare che vanno applicate. Quest'anno abbiamo iniziato troppo presto con questi comportamenti imbarazzanti. Sospendendo la partita si falserebbe il campionato".