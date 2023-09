Corbo svela: "Osimhen e Anguissa rientrati a Napoli solo 4 giorni dopo la loro partita in nazionale!"

Notizie Calcio Napoli - In Genoa-Napoli abbiamo assistito a delle prestazioni opache da parte di Victor Osimhen e Frank Anguissa, ma se per il primo ci può essere l'attenuante di non essere cercato a dovere dai compagni, il secondo non ha giocato sui suoi consueti ritmi. Il collega Antonio Corbo ha svelato un retroscena sui due azzurri nel suo editoriale sull'edizione odierna di Repubblica:

"Va ripristinato un codice interno. Anguissa e Osimhen impegnati in nazionale domenica sono tornati giovedì".