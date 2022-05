Corbo: "Spalletti allenatore narcisista. Insigne? Il Toronto ha pagato un prezzo amatoriale per lui"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Già a Castel di Sangro si era montato un ring sul rinnovo di Insigne. Alla fine ha prevalso la logica: Insigne pensava di guadagnare molto di più in Italia pensando a cosa era diventato, dall'altra parte c'era un patron che doveva rispettare il bilancio. I giocatori a fine carriera non valgono per quanto fatto ma per quello che possono fare. C'è stato l'incontro tra due interessi opposti. Il Toronto ha dovuto pagare più del dovuto Insigne portandolo via dalla sua Napoli, ha pagato un pezzo amatoriale per un giocatore normale. Spalletti? Ai miei colleghi dico di non prendersela, bisogna essere laici ed obiettivi. Lui è un allenatore narcisista, nelle prime 8 giornate nuotava in un mare di acqua e zucchero e si sprecavano i complimenti. Poi si è infastidito alle critiche, il personaggio è questo: non sopporta le critiche"