Corbo: "Se si volesse riprendere la soluzione c'è: tutti in ritiro in Regioni con meno contagi! Tasso di letalità sarebbe minimo per i calciatori"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista di “Repubblica”, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il problema è semplice: il calcio deve completare il campionato di Serie A per recuperare i soldi dell’ultima rata di Sky. Il calcio sa di non essere inadempiente perché c’è un contratto blindato che prevede che non c’è inadempienza se il tutto si blocca per una causa di forza maggiore. Così il calcio fa la parte di chi vuole riprendere, Malagò e Gravina dicono di voler riprendere ma i medici del calcio dicono che non è possibile ed il Governo non decide. Se il calcio volesse riprendere dovrebbe sacrificarsi fissando gli incontri a porte chiuse in un circuito virtuoso, scegliendo regioni a basso contagio, con ritiri ravvicinati tra loro e con spostamenti facili. I giocatori restano in ritiro e si va avanti. Nel calcio il rischio di letalità è bassissimo: sono in buona salute e nei giovani la mortalità è irrisorio. Ci sono stati solo nove morti tra i 20 ed i 29 anni. Probabilmente avevano già altre patologie. Il Napoli ha ottenuto i tamponi grazie ad una convenzione con la Federico II”.