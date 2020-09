Corbo: "Scettico sul 4-2-3-1 del Napoli, servono mediani come Allan. Perché non provare a recuperare Koulibaly?"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sul 4-2-3-1 del Napoli sono scettico perché serve una mediana con calciatori possenti e poderosi che sappiano fare gli incontristi ed impostare. Il Napoli non ha elementi simili, serve uno come Allan che ha voglia di fare il suo mestiere. Il brasiliano è rimasto fermo sotto la Torre Eiffel sognando di giocare nel PSG e di guadagnare tanti soldi. Mi piacerebbe Veretout, ma anche Rog. Servono due muli con lampi di intelligenza. Demme è stato un acquisto giusto, mancava un centrocampista davanti alla difesa. De Laurentiis ha fatto bene a non cedere Koulibaly l’anno scorso ma visto il suo rendimento adesso va ceduto. Alcuni calciatori così, però, possono essere recuperati. Perché non fare di tutto per riportarlo al valore di una volta? Nel Napoli mancano figure intermedie”.