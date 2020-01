Corbo: "Sarri se l'è cercata questa sconfitta, Gattuso ha cambiato idea nella notte. Bene Demme ma deve migliorare in un aspetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, ha parlato a RAI Sport durante la trasmissione "La domenica sportiva". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri se l'è cercata ed è arrivato con un copione già scritto: voleva fare la partita del grande successo giocando con le tre punte mostrando personalità. Sarri ha perso la partita come faceva con il Napoli quando trovava squadre arroccate. Gattuso ieri ha detto di aver fatto il copia e incolla rispetto a Sarri ma nella notte ha cambiato idea giocando praticamente al contrario: ha fatto un blocco massiccio davanti alla difesa contro il quale le tre punte della Juventus sono andate a scontrarsi. Gattuso è stato protagonista anche per la decisione che ha preso. Demme ha avuto un ruvido confronto con Pjanic, poi ha fatto fallo su Cuadrado e Gattuso lo ha sostituito per evitare il secondo giallo. Il tedesco sa essere incontrista e sa distribuire, se riesce a fare qualche fallo in meno è un bene per lui e per la squadra".