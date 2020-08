Corbo: "Sabato è mancato il Napoli: la squadra doveva scalare l'Everest e invece... Gattuso innamorato della squadra, deve essere più freddo"

Ultime notizie calcio Napoli – Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sabato è mancato il Napoli, non era adeguato ad una grande sfida contro una squadra come quella del Barcellona. Bisogna scalare l’Everest ed invece gli azzurri si sono fermati all’aeroporto. Gattuso si è innamorato della squadra. Deve ragionare con freddezza e valutare il Napoli di oggi per capire i buchi da coprire. A questa squadra manca un centrocampista di spessore alla De Rossi o alla Mascherano. Lì servono i soldi mentre il Napoli va avanti con innesti soprattutto in attacco. I tre attaccanti hanno segnato 28 gol in un campionato in cui ci sono stati tantissimi calciatori che hanno segnato tantissimo. Il miglior bomber è stato Milik con 11 gol”.