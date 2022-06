Corbo: "Rinnovo Mertens? Una volta in più devo stringere la mano ad Insigne"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

Mertens? L'amore per la città è una provocazione, De Laurentiis fa il suo mestiere cercando di risparmiare e Mertens fa il suo mestiere cercando di guadagnare il più possibile. Una volta in più devo stringere la mano ad Insigne che voleva guadagnare di più e si è convinto che poteva farlo in Canada. A questo punto prego Mertens di essere meno eclatante nelle sue manifestazioni di affetto ed essere più diretto nelle esternazioni. Non c'entra nulla l'amore per la città, quando si rinnovo un contratto il calciatore deve fare una sorta di addizione e capire quanto sta bene in quella città, in quella la società e soprattutto quali sono le offerte di altri club. Se Mertens ha avuto altre offerte deve capire dove guadagna di più e dove si trova meglio”.