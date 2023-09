Corbo: "Questione Kvaratskhelia? Ho letto nervosismo, devo dire una cosa a De Laurentiis"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Questione Kvaratskhelia? Bisogna leggere bene tra le linee del comunicato, usa una parola impropria e non spiacevole nei confronti dei giornalisti, che attingono notizie dagli agenti dei calciatori. A questo punto devo dire a De Laurentiis, a chi chiedi le notizie se non ai procuratori? Qual è la fonte più indicata e primaria per una notizia? Non l’hanno chiesto ai viaggiatori di treni, ai farmacisti o ai passanti, ma agli agenti che sono interessati a darle. Poi tocca ai giornalisti capire a chi convenga che escano. De Laurentiis si è fatto battere sul tempo, Kvara lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario ed il presidente doveva chiamarlo per dirgli fin quando sarebbe durato il suo contratto: non ha trovato tempo, voglia e interesse a farlo, la situazione è imbarazzante. Nel comunicato ho letto tanto nervosismo, il Napoli è in un momento difficile perchè passa dai 16 punti di vantaggio e lo scudetto ad una classifica deludente”