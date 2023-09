Corbo: "Osimhen? Dopo più di dieci incontri con l’agente non si è arrivati alla firma, vuoi che un presidente non sia dispiaciuto e nervoso?"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rinnovo Osimhen? Dopo più di dieci incontri con l’agente Calenda non si è arrivati ad una firma definitiva, e vuoi che un presidente non sia dispiaciuto e nervoso di questo? Poi legge o sente che anche Kvaratskhelia avrebbe chiesto di rinegoziare l’accordo e si ricorda che c’è un contratto fino al 2027. Però se il calciatore ritiene di meritare un contratto più alto non si può andare contro la realtà . Se arrivasse una offerta che il Napoli ha tutto il diritto di rifiutare, che ne so da 30-40 milioni, allora il procuratore potrebbe sfruttarla per alzare l’ingaggio. Io rilevo un certo nervosismo in società , che non vive un periodo felice, ma il calcio è fatto di questi momenti”