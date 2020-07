Corbo: "Napoli vanitoso ed inconcludente. Se Milik non vuole restare, lo terrei fuori"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Sul giornale di stamani ho scritto un articolo abbastanza duro perché non sopporto il Napoli quando si gonfia di vanità e non conclude nulla sul campo. Appena il pericolo si abbassa, i giocatori calano di tensione e questo accade soprattutto quando la partita si mette bene sin dall’inizio. Se Milik non vuole rinnovare, fossi nel club non lo costringerei, ma allo stesso tempo non lo farei giocare: non è possibile mettere in campo un giocatore che forse si è promesso ad un’altra squadra e che in campo non rende. Questa cosa non va bene. Mi permetto di consigliare a Gattuso, che stimo molto come allenatore e come persona, di non dire più certe cose. Non può dire che lui abbaia ma non morde perché il giocatore è sempre pronto a cogliere la palla al balzo. Osimhen vorrei vederlo giocare prima di giudicarlo, ma mi sembra un giovane interessante, fisicamente dotato, veloce e che si inserisce bene in area di rigore”.