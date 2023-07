Corbo: "Napoli? C'è un aspetto che mi preoccupa. Il mio pensiero su Osimhen"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Rinnovo Osimhen? Penso che, se arrivano i soldi è giusto che ADL li incassi, ma attenzione alle plusvalenze, vanno tenuti i conti sotto controllo. Le altre in Italia non hanno soldi mentre il Napoli invece si e li potrebbe essere il fisco a fare cassa su Osimhen.

Queste ultime vicende ci hanno turbato, perché in una squadra che vince lo scudetto c’è: la grande fuga dei toscani, chi va alla Juve (Giuntoli, ndr.) e chi vuole tornare al calcio ma non al Napoli (Spalletti, ndr.), se ne va il preparatore atletico, io vorrei che i migliori rimanessero ma che siano felici. Pure Osimhen dice di voler rimanere ma poi tentenna dul rinnovo. Mi sembra una squadra che non si diverte più, condizionata da malinconie nascoste.

Al Napoli c’è un problema di abbondanza, bastava un buon ds come Giuntoli, oggi ce ne sono 3 o 4 ma non si riesce a trovare un sostituto di Kim che già si sapeva sarebbe andato via, non si è trovato il profilo giusto e ora si fanno sempre nuovi nomi. I tifosi che godono ancora la festa ma bisogna ricominciare a lavorare. Napoli come festa di Natale, si festeggia grande festa ma a gennaio poi ci si ritrova a farsi ancora gli auguri. A Garcia va data una squadra felice di operare per il Napoli.

Il modulo ed il gioco si sviluppano se la squadra ha il sorriso, mi risulta che Garcia sia stato subito accettato dalla squadra, serve una partecipazione corale e immediata al gioco di Garcia. Si deve creare un clima giusto invece di andare di fantasia su modulo e gioco, vanno anche pesati i carichi di lavoro che rispetto all’anno scorso sembrano più provanti.

Le altre big? Nessuna mi convince, il Milan ha rinnovato molto e nelle altre le vedo avarizia di idee e grandi difficoltà economiche”.