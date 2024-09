Corbo: "La società ha fiducia in Mazzocchi. Svincolati? I veri competenti pescano calciatori come Cavani"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “La vicenda Osimhen? E’ una soluzione, probabilmente la migliore possibile in quel momento dopo un disastro combinato. Gli azzurri sono riusciti a non pagare l’ingaggio quest’anno. E’ una soluzione di passaggio, sperando che il calciatore possa essere consapevole delle sue qualità, ma anche delle sue lacune professionali. Lukaku? Mi è piaciuto nel suo debutto, può essere un calciatore importante per il Napoli. Conte è un mister bravo, ma anche molto orgoglioso, potrebbe dargli fastidio cambiare modulo solo perché qualcuno glielo fa capire. Le ultime due partite non hanno ancora dipanato la brutta figura di Verona. Con il Parma ho visto ancora una sudditanza tattica nei confronti degli avversari, bisogna ancora lavorare molto e non eccedere con gli entusiasmi. David Neres? Diventerà un titolare, magari si può sostituire Mazzocchi con un calciatore più offensivo. Tutta la società ha fiducia in lui. Il mercato degli svincolati? I veri competenti pescano calciatori come Cavani, Lavezzi o altri per creare plusvalenze, giovani che possono esplodere dunque. Il cavallo stanco e vecchio non riesce a rendere alla lunga. Cosa ne penso dell’operato di Manna? Ho un concetto abbastanza chiaro, è un giovane di buona volontà che ha tanto da fare e da imparare e mi sembra che il Napoli possa dargli queste garanzie. Ci sono stati dei problemi, come Folorunsho o qualche esubero restato in rosa. Probabilmente è stata una campagna acquisti un po’ caotica”