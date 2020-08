Corbo: "Il Napoli è una squadra da rifondare che vale il settimo posto: non è più la squadra dei 91 punti. Si deve fissare un obiettivo"

Ultime calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Corbo

"I tifosi devono stare calmi, i colpi non arriveranno subito anche per De Laurentiis vuole prima vendere. Se il Napoli comincia a comprare calciatoi per sostuire Allan, Koulibaly e Milik, allora si rischia di far perdere valore ai propri perchè presi con l'acqua alla gola. Il Napoli è una squadra da rifondare che vale il settimo posto: non è più la squadra dei 91 punti. Bisogna parlare con Gattuso e preparare un programma triennale. Osimhen è un grande colpo. Serve capire cosa vuole fare il Napoli il prossimo anno, serve porre un obiettivo: la qualificazione in Champions League. Dallo scouting arrivano informazioni preziosi, ma Osimhen potevano vederlo tutti. Stagione nuova? Non so quali interessi muovano i registi dei campionati. Vorrei sapere perchè non si può chiudere il mercato un giorno prima dell'inizio della nuova stagione".