Corbo: "Il Napoli non è guarito, ha ancora delle pause. Su Messi va messo Manolas. Prezzi alti? I settori popolari devono restare tali"

Ultime calcio Napoli – Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Il Napoli arriva alla sfida col Barcellona con un leggero rimorso: ha regalato un tempo al Brescia, era sotto di un gol ed era inerme. Un Napoli assente che ha reagito grazie alla scossa di Gattuso. Anche se io non enfatizzerei la reazione, che figura ci fanno i calciatori che vengono spronati così? Una squadra non guarita, che ha ancora delle pause. Formazione scontata. La partita comincia con Mertens che deve prendere Busquets. Il Barcellona si è svegliato, è temibile ma servirà marcare ad uomo. Su Messi metterei un difensore pure: Manolas. Non puoi tenere fuori Fabian Ruiz domani: la Spagna sarà il suo futuro, non si può tenerlo fuori per fare spazio ad Allan. Curve? 70 euro per quel settore sono troppi: i settori popolari devono restare tali e a disposizione di tutti. Napoli è la capitale dell'ipocrisia: disagi nelle periferie, le scuole calcio che si ingrassano e i ragazzi delle baby-gang sono costretti a giocare di notte nelle gallerie”.