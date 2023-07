Corbo: "Il mercato del Napoli è fermo, è lo specchio della realtà. L'addio di Kim si sa da mesi"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è fermo o no sul mercato? Sotto gli occhi di tutti il Napoli è fermo, poi se nelle segrete stanze il Napoli stia facendo affari vertiginosi ce lo facciano sapere. Noi siamo cronisti e dobbiamo registrare i fatti. Il mercato è fatto di notizie e al momento lo specchio della realtà è che il Napoli non fa mercato. In radio potete fare quello che volete e i buonisti, l'arrivo di Caprile può indicare che il Napoli ha fatto un mercato attivo. Come si può dire che il mio titolo è forte?".