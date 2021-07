Corbo: "Giuntoli? ADL gli riconosce un ricco reddito di cittadinanza. Su Spalletti..."

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Avendo Giuntoli un contratto, De Laurentiis a quanto pare ha riconosciuto a lui un ricco reddito di cittadinanza per condurre il mercato dal divano di casa. Basti pensare al fatto che non era presente nella conferenza stampa e nella presentazione di Spalletti di questa mattina. De Laurentiis e Spalletti che quando incrociano i rispettivi umori positivi sono meravigliosi, ma davanti alle difficoltà si comportano diversamente. Spalletti si è un po' incartato a Roma e a Milano, con Totti ed Icardi. Come allenatore, dal punto di vista tecnico, non si discute".