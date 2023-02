Corbo: "Elmas prezioso grazie a Spalletti, Giuntoli e il preparatore atletico anche decisivi. Il nuovo ciclo può durare 4 anni a questi livelli"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A Napoli non va dimenticato nessuno in quest’anno straordinario, nemmeno il preparatore atletico. Sicuramente grande meriti a Spalletti, ma va ricordato anche il lavoro di Giuntoli che per due libre he preso Kvaratskhelia o Kim al posto di Koulibaly in pochissimo tempo. Il Napoli ha una forza rigenerativa in vista del futuro, ha aperto un ciclo per altri 3-4 anni a questi livello se farà le cose giuste. Possono andar via giocatori, ma saranno rimpiazzati sempre. Il Napoli non mi ha mai dato l'impressione di essere in inferiorità numerica con l'Empoli, ha una fluidità di gioco impressionante. Su Elmas ha avuto ragione Spalletti, ha contribuito fortemente alla crescita di questo giocatore prezioso".