Corbo: "C'è una differenza fondamentale tra il Napoli di Insigne e questo attuale"

Napoli Calcio - Il Napoli di Luciano Spalletti straccia record su record, riscrivendo anche i premiati della squadra di Maurizio Sarri che - purtroppo - sfiorò soltanto lo scudetto in azzurro.

La differenza tra vecchio e nuovo Napoli

Come scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica oggi in edicola, c’è una differenza sostanziale tra l’attacco di oggi e quello di ieri: la fisicità. Quella che non manca alla coppia Kvaratskhelia-Osimhen, autore di 24 gol in due, e che invece non spiccava nel vecchio tridente: “La fisicità. Non l’aveva e non poteva darsela quando giocava il calcio più bello del campionato. La linea a 3 dell’attacco (Callejòn e Insigne ai lati, Higuain o Mertens al centro) era incantevole nella sua leggerezza, sostenuta da grazia e ingegno di Hamsik”.