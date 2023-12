Corbo attacca: "Napoli uscito debole dal mercato, non c'entrava Garcia! Disastro De Laurentiis e staff"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale per Repubblica Napoli di Antonio Corbo nel giorno dopo Napoli-Inter:

"Stavolta non c’è Rudi Garcia. È stata una puerile illusione pensare che la faccia torva da commissario speciale del presidente in ritiro bastasse a migliorare la guida di Garcia, annullandone il puntiglioso orgoglio. Non poteva elevare la sua capacità di raddrizzare una squadra sbagliata. Un Napoli uscito più debole dal mercato. Affidato purtroppo ad un management improvvisato. Dal presidente all’amministratore, dall’uomo dello scouting al direttore sportivo assunto tardi. Un gruppo di buona volontà e grande entusiasmo, troppo poco per fare il mercato della squadra campione d’Italia dopo 33 anni".