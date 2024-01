Corbo: "Aspetto fine mercato per capire cosa vuole fare ADL del Napoli. Zielinski? Onori il contratto"

“Mazzarri ha fatto la partita tatticamente perfetta contro l'Inter. Ha fatto la partita ideale che può fare una squadra che è la squadra dei poveri contro la squadra dei ricchi. Mazzarri – ha detto l’editorialista di Repubblica a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - si è difeso in tutti i modi. Al centro del campo c'erano Gaetano, Zerbin e Mazzocchi, un 28enne arrivato dalla Salernitana, un terzino che è stato adattato. E Mazzarri ha creato una squadra che ha mantenuto l'Inter fino al 91°. Dopo questa partita io, che l'ho criticato spesso, ho potuto fare solo i complimenti a Mazzarri. Il Napoli dello scorso anno è stato ridotto a macerie per una serie di errori. Mazzarri ha provato a mettere in piedi una costruzione che avrebbe mantenuto fino alla fine senza un arbitro così insicuro e mediocre. Mazzarri è stato bravissimo ad incerottare questa squadra ma il Napoli deve anche capire che bisogna investire, deve fare uno squadrone, deve avere giocatori veri. I giocatori presi mi lasciano perplesso, molto perplesso. Aspetterò la fine del mercato per capire dove vuole andare il Napoli e cosa vuol farne De Laurentiis. Se i giocatori che non ci sono tornano in forma si può guardare al futuro con ottimismo. Vedremo anche i nuovi acquisti se diventeranno certezze o rimarranno dubbi. Su Zielinski, se ci fosse un diktat della società per non farlo giocare sarebbe una cosa da me non condivisa. Io terrei un rapporto professionalmente civile fino all'ultimo giorno di permanenza del giocatore nel Napoli. Se fossi nella società chiederei a Zielinski di onorare il suo stipendio fino al 30 giugno e di impegnarsi al massimo. Questa è lealtà professionale. Si può cambiare attività, azienda, giornale, ma fino all'ultimo giorno del contratto bisogna dare sempre dare il massimo contributo, come feci quando passai dal Corriere dello Sport a Repubblica”.