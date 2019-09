Corbo: "Ancelotti deve dimostrare a ADL che la sua guida non è morbida, la Juve ha complicato la gestione di Sarri"

Notizie calcio - Di seguito l'editoriale mercato di Antonio Corbo per l'edizione odierna de La Repubblica:

L’oroscopo del Napoli si ricava dalle domande dei tifosi. «Ma è l’anno buono?» s’informavano fino a poco tempo fa. Tre punti presi a Firenze e tre persi proprio con la Juve, 6 gol segnati e 7 subiti in due partite mitigano l’ottimismo. «Ma si può sapere quanto davvero valga questa squadra?», è lo scettico interrogativo del momento. Se lo chiede anche De Laurentiis. Si è regalato due settimane di silenzio. Passato dalla Svizzera al 76esimo Festival di Venezia, si è confidato con i giornalisti del cinema. «Vediamo le prossime tre partite, inutile parlare oggi».

Sabato la Samp al San Paolo, ore 18, dopo la Juve che gioca alle 15 a Firenze e prima dell’Inter che riceve in serata l’Udinese. C’è poi il Liverpool a Napoli martedì 17 settembre, quindi il viaggetto a Lecce. Sembra affiorare una preoccupata curiosità. Prima di esplorare il suo interno, giusto che il Napoli guardi fuori. A settembre, a mercato finalmente terminato, la serie A appare già delineata. Candida tre club per lo scudetto. Ma assegna alle panchine il ruolo più importante, caricandole di responsabilità. Svanito l’effetto Ronaldo ad un anno dal suo arrivo, si giocano tutto anche sul piano personale i tre allenatori.

Antonio Conte più di Sarri e Ancelotti. Perché ha avuto dalla società l’impossibile. Ha dettato la campagna acquisti. Metallico nelle pretese. L’operatività del nuovo manager Marotta è infinita come le concessioni della proprietà. Zhang Jindong, il fondatore di Suning, è interessato ad accreditare il colosso degli elettrodomestici cinesi in Occidente, ma alla fine valuterà i risultati. Ne chiederà conto. Zhang non consentirà che Lukaku perda il confronto indiretto con Icardi, dopo una operazione da 160 milioni. Gli 85 spesi per il gigante belga spesi e quasi la stessa cifra accantonata con il prestito gratuito di Icardi al Psg. Più di Marotta, è stato Conte ad accompagnare Maurito e Wanda alla porta dell’Inter.

Può perdere l’autoritario allenatore leccese lo scudetto che Milano già si aspetta? Non è più comoda la panchina della Juve, società che ha appena complicato la gestione di Sarri. Ad un allenatore che circoscrive a pochi elementi la rosa effettiva, ne ha lascia una troppo ampia, ma anche la più anziana: età media anni 28,8. Non solo per i 41 di Buffon, ma per i 35 di Chiellini, il migliore dei difensori, finito fuori per mesi e i 34 di Ronaldo. Contro i 27 di Napoli e Inter. Sarri sa che deve vincere come Allegri facendo giocare meglio la squadra, vi riuscirà? Non spiega il crollo nel finale di Parma e con il Napoli. I due gol presi proprio con il Napoli su palle inattive riaprono intanto il tema: è davvero meglio per la difesa schierarsi a zona per intercettare la palla senza marcature fisse?

Può essere davvero l’anno di Ancelotti, viste le spine dei concorrenti. E le sue? Non gli sarà difficile eliminarle.

1) Stabilizzare la difesa: incerta a sinistra, sbanda al centro perché tra Manolas e Koulibaly, uomini di anticipo e di impatto, manca chi la guidi.

2) Disciplinare il centrocampo, finché Allan non si liberi della sindrome di mercato, dopo l’offerta-choc del Paris Saint German. Otto milioni a lui, solo 50 al Napoli.

3) Il modulo. Ne ha tre, ma nessuno per ora dà garanzie. Il 4-2- 3-1 rende fragile il centrocampo con due mediani.

Allan e Zielinski. Il 4-4-2 soffoca Insigne che, quarto a sinistra, dovrebbe coprire 60 metri. Il 4-3-3 è ideale per Insigne ma lascia fuori uno tra Lozano e Callejòn, impossibile.

4) Prima punta da scegliere tra Mertens fuori forma, Lozano Llorente appena arrivato, Milik da recuperare.

Vi sarebbe la quinta per il placido Carletto. Dimostrare, anche al presidente, che la sua guida non è affatto morbida.