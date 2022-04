Repubblica, Corbo: "Meret vittima di questo Napoli. De Laurentiis? Vi svelo il problema maggiore della sua gestione"

Notizie Napoli calcio. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è un gommone calato a picco. E' successo ciò che non poteva non succedere. Meret è una delle vittime di questo Napoli, che vive della massima incertezza, malato di discontinuità e con giocatori al di sotto del livello minimo, come Malcuit, per una squadra da Scudetto.

Già nel primo tempo il Napoli era sbilanciato in attacco, lasciando totalmente il centrocampo all'Empoli. Fabian e Anguissa erano stanchi e fuori forma, quindi bisognava togliere uno degli esterni e mettere Demme. E' da un po' di tempo che Spalletti sbaglia la partita, palesando anche un limite che per buona parte del campionato aveva mascherato perchè gli va dato atto di aver fatto un buon lavoro.

De Laurentiis si è rivelato troppo emotivo, certe volte esagerato, come nel caso del ritiro prima imposto e poi pare revocato. Questa società deve darsi una continuità ed il problema di De Laurentiis è la mancanza di gerarchie intermedie":