Antonio Corbo è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Se il PSG si sveglia e offre 200 milioni diventa difficile in questi ultimi giorni di mercato diventa difficile, perché il Napoli senza Osimhen è un'altra squadra. Rudi Garcia mi sembra molto pragmatico e preparato. Il Napoli con Osimhen è candidatissimo al premio scudetto, gli manca ancora il difensore dopo l'addio di Kim".