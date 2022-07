Corbo: "ADL vuole lo scudetto, Spalletti lo riporta alla realtà, questa squadra è da rifondare. Possibile che anche nello sport Napoli sia la città del mandolino?"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non è un Napoli che non può sognare ma che ha idee confuse che noi giornalisti rendiamo ancora più confuse. Dovremmo volare più in alto, siamo ancora a pensare a Mertens che ha 35 anni. Se dovesse restare siamo contenti, altrimenti dobbiamo guardare oltre. Le società devono valutare i calciatori per quello che daranno domani, i tifosi e i giornalisti per quello che hanno fatto ieri. Questo va cambiato.

Se De Laurentiis dice che vuole vincere il campionato, ma poi riceve uno schiaffone da Spalletti che gli fa notare che è difficile ripetersi così. Serve creare un punto. Possibile che anche nello sport Napoli sia la città del mandolino? Il ciclo di Sarri è finito, serve riaprirne un altro, ragionando in due modi: riducendo il monte ingaggi ma scegliendo i calciatori con competenza. Fermarsi su Mertens vuol dire perdere tempo, bel gesto rinnovare ma il calcio del futuro è altrove. Serve rinnovare questa squadra nello spirito e forza fisica, evitando infortuni muscolari. E' una squadra da rifondare.

Dybala? Un giocatore come Dybala, che ha vinto scudetto e ha sete di nuove conquiste, il Napoli ha fatto bene a contattarlo ma si deve decidere cosa fare. Dybala farà un campionato straordinario ma va inquadrato tatticamente. Nel 4-2-3-1 è l'ideale".