Coppola: "A Meret consiglio di cambiare aria: per un portiere l'aspetto mentale è tutto"

Calcio Napoli - Nando Coppola è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho profonda stima di Meret però per me, con tutte le voci che circolajo, gli consiglio di andarsi a misurare con un'altra realtà. Non è facile giocare sempre con la pistola puntata perchè devi dimostrare sempre il tuo valore, non puoi permetterti di sbagliare. Figuriamoci per un portiere dove l'aspetto mentale è tutto".