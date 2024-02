Contest 'Più leggi, più vinci' CalcioNapoli24: biglietti e maglia, ecco i nomi dei due vincitori per Napoli-Genoa!

Contest 'Più leggi, più vinci' CalcioNapoli24: ecco i nomi dei due vincitori per Napoli-Genoa!

Ad aggiudicarsi due biglietti messi in palio messi da Union Gas & Luce per la gara al Maradona Napoli-Genoa in programma sabato 17 febbraio alle ore 15 è il signor Paolo Ambrosanio.

Mentre la maglietta originale SSC Napoli per la gara Napoli-Genoa è stata vinta dal sig. Attilio Foresta.Â

Tutti coloro che in queste settimane, attraverso l'Instant Win, hanno vinto biglietti e maglie verranno contattati dalla nostra redazione per l'assegnazione dei premi vinti.

Nel caso dei biglietti le vincite verranno spalmate sulle gare rimanenti allo stadio Maradona in relazione alla disponibilità del nostro partner Union Gas & Luce e si procederà in ordine cronologico.

Nonostante i due vincitori di cui sopra, come da regolamento contest partito burocraticamente da novembre ma lanciato tecnicamente a gennaio, il sistema dell'assegnazione biglietto andrà a 'recupero' delle gare precedenti all'inizio del contest e quindi alla data d'inizio per allineare i vincitori rispetto alle gare di campionato disputate in case.

Pertanto ad oggi, oltre al signor Ambrosanio che andrà allo stadio per Napoli-Genoa, ci sono i seguenti vincitori in tassativo ordine cronologico.

Biglietti gare stadio Maradona