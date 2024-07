Conte sul ruolo di Raspadori: "Non lo vedo esterno in fascia, ecco dove giocherà. Mi aspetto tanto da Jack"

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Trentino. Ecco un estratto sul ruolo di Giacomo Raspadori:

"Raspadori e Lindstrom? Per ciò che riguarda Giacomo, per me lui è un calciatore che nella costruzione con cui stiamo lavorando sicuramente non può andare in fascia. Può essere uno dei due sottopunta. Cerchiamo di mettere i giocatori nelle migliori condizioni privilegiando le loro caratteristiche. Voglio delle risposte forti da parte di tutti quanti".