Conte sul cambio modulo: "Cercheremo la soluzione migliore per il bene della squadra"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa sul cambio modulo.

"Cambio modulo? Ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere, ci sono infortuni ed è inevitabile che quando colpiscono certe zone o particolari ruoli, devi trovare una soluzione sfruttando al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai ad un calciatore di fare qualcosa che non fa da tanto tempo, cercheremo l'abito giusto. Ci saranno opportunità anche per chi fino ad adesso non ha avuto grandissime soddisfazioni ma ha contribuito in maniera importante. Cercheremo la soluzione migliore, non snaturando le caratteristiche dei calciatori ma esaltandoli così da avere un grande aiuto per tutta la squadra"