Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche del suo ex collaboratore Vanoli:

"Paolo è un ragazzo serio, un grande lavoratore che ho avuto il piacere di conoscere da ct della Nazionale: lui allenava una Under, poi l'ho portato con me nello staff. Un ragazzo sempre curioso, mi è dispiaciuto quando ha voluto staccarsi per fare una strada diversa, ma ero orgoglioso del fatto di aver potuto dare qualcosa a lui, e lui mi ha dato qualcosa altrettanto".