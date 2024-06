Napoli - Antonio Conte ha parlato di Victor Osimhen: "Osimhen e l'attacco del Napoli? Sappiamo benissimo la situazione di tutti i calciatori, io ho posto un veto assoluto. So la situazione su Osimhen, ci sono degli accordi ed è totalmente diversa dalle altre. Io assisto, parliamo di un giocatore di livello altissimo ma oggi non posso entrare in alcun discorso perchè fa parte di accordi precedenti che mi sono stati detti e che ho accettato".