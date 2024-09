Conte su McTominay e Gilmour: "Pronti per Cagliari-Napoli! Ecco che impressioni ho avuto" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli, ha parlato anche dei due scozzesi arrivati a fine mercato, che saranno in trasferta in Sardegna con la squadra.

Queste le parole di Conte su McTominay e Gilmour:

"McTominay e Gilmour? Ho ricevuto ottime impressioni, sono ragazzi seri: li ho conosciuti bene anche in Premier League, da avversari, sono due ragazzi che alzano il livello e portano competizione: questa deve essere la strada, cercare nel tempo di creare una rosa competitiva dove ci sia competitività nella rosa, senza posti prestabiliti, in modo da non ragionare da provinciali bensì da club che ha voglia e ambizione per competere per qualcosa di importante. A Cagliari ci saranno".

Ma il tecnico s'è poi soffermato anche sugli altri centrocampisti in rosa, Folorunsho, Lobotka e Anguissa: