Conte su Di Lorenzo e Kvaratskhelia: "Sono stato chiaro col presidente, decido io e restano al 100% nel mio Napoli"

Le parole di Antonio Conte sulla situazione di mercato su Di Lorenzo e Kvaratskhelia che stanno turbando i tifosi del Napoli:

"Come sto gestendo le difficoltà con Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Non le sto gestendo da solo, le gestisco con il club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro con il presidente, prima di parlare di altri aspetti contrattuali o di aspetti economici, ho avuto una rassicurazione: avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi magari poteva prendere altre strade. Sono stato categorico, se parliamo di Napoli e di riscatto, di ricostruzione, e pensiamo di andar via, allora è tutto un controsenso. Ho trovato grande condivisione, ho parlato anche con tutti i giocatori perchè volevo conoscerli e dirgli le nostre idee. Ho sentito cosa avevano da dirmi, però alla fine se ci sono problemi li si risolvono. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 100% parte del mio Napoli, è chiaro e deve essere un messaggio che arriva a tutti. A Napoli non c'è confusione ma chiarezza di idee, sappiamo cosa fare e lo faremo".