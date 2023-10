Conte sincero: "Voci di mercato, ma ho fatto una scelta di vita: ho bisogno ancora di stare fermo, ma quando tornerò..."

Ultime notizie Napoli - All'Auditorium Santa Chiara, al Festival dello Sport 2023, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale italiana, Antonio Conte, a colloquio con il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha parlato di futuro:

"Scelta di prendersi una pausa? Sì, sinceramente l'anno scorso quando decisi di chiudere l'esperienza al Tottenham, mi ero ripromesso, e anche alla mia famiglia, questa volta di dare più tempo alla famiglia. E anche a me stesso. Godermi un po' di tempo libero. E continuo a studiare, perché quando sei sotto stress lavorativo è difficile vedere ciò che succede intorno a livello calcistico, perché sei concentrato sulla tua squadra o partita-partita sull'avversario. Lo stare fermo ti aiuta a vedere nuove situazioni: in questo momento mi sto godendo la famiglia, sto studiando piacevolmente e mi godo il tempo libero. Sto studiando per essere più pronto e reggere a livelli di eccellenza. Però ecco, come ho detto e sto ripetendo, perché sono uscite un po' di voci di mercato, preferisco e ho ancora bisogno di dedicare del tempo a me stesso, a mia figlia che cresce e ha sedici anni. Al Tottenham ero da solo, vivevo in albergo e ho un po' sofferto questo. La mia è una scelta di vita, quindi per adesso mi sento di proseguire questo percorso. E poi un domani ricominciare, pronto a dare battaglia: sarà molto dura per gli altri!".