Conte-Napoli, è il grande giorno oggi. Dopo l'incontro di ieri a Roma, si attende il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis.

Nel frattempo giunge il commento di Marco Azzi de La Repubblica:

"Per il Napoli c'è ancora un futuro e non era scontato, dopo la sbornia e la paurosa deriva del dopo scudetto. De Laurentiis ha dato di nuovo il meglio quando s'è trovato spalle al muro, sommerso dalle critiche (costruttive) e non dagli applausi dei suoi lacchè. Benvenuto Conte"