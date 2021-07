Conte: "Lukaku uno dei migliori al mondo, ma il Belgio non è favorito contro l'Italia"

Euro 2020 - L'ex commissario tecnico della Nazionale e allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a L'Equipe: "L'Italia ha trovato il suo equilibrio, in fase offensiva e difensiva, oltre a un gioco collettivo e allo spirito di gruppo. Non si fanno 31 risultati utili consecutivi per caso: è una squadra vera e mi piace. Non penso che domani il Belgio sia favorito, sarà una partita equilibrata. Dipenderà dalla determinazione e dall'attenzione nei dettagli. E ovviamente, dalla possibilità di schierare o meno gli uomini migliori. Lukaku oggi è uno dei migliori attaccanti del mondo, aveva già grandi qualità fisiche e atletiche ma negli ultimi due anni lo abbiamo fatto crescere ancora di più dal punto di vista della sua presenza in campo, sul lavoro che fa per la squadra e sulla lucidità davanti alla porta. La cosa bella è che ha ancora tanti margini di miglioramento".