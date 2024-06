Conte, la moglie: "A Napoli accaduta la stessa cosa di quando ci siamo sposati, buon segno"

Evento spettacolare quest’oggi a Palazzo Reale per la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Bellissimo per la location, la preparazione, l’incredibile pubblico presente e soprattutto per i contenuti del mister. Presenti in platea anche la moglie e la figlia del 54enne di Lecce.

Conte-Napoli, il retroscena svelato dalla moglie del mister

E proprio dalla signora Conte sarebbe emerso un retroscena curioso a margine dell’elegante buffet come riportato dai colleghi di AreaNapoli: "Ieri siamo arrivati a Napoli ed era maltempo, che pioggia, è successo lo stesso quando ci siamo sposati! Poi il giorno dopo il sole, una giornata come questa, successe lo stesso prima, durante e dopo il matrimonio. Penso che quando uno cominci bagnato... sia di buon auspicio"