Conte, l'ex vice allenatore: "Credo che Antonio stia pensando di passare a questo modulo"

Angelo Alessio, ex allenatore di Antonio Conte alla Juve, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Dopo gli ultimi colpi di mercato del Napoli mi aspetto un cambio di modulo, credo che Antonio stia pensando al 3-5-2, anche se i principi rimangono gli stessi del 3-4-2-1, credo che con McTominay possa passare tranquillamente a questa soluzione inserendo un centrocampista in più. Rimanendo fermo sui principi del vecchio modulo si andrebbe ad intervenire poco. Prendendo Gilmour e McTominay credo che uno dei due sarà comunque inserito nei titolari. Antonio andrà avanti con la difesa a tre, a mio avviso non credo che cambierà in un futuro prossimo mettendosi a 4. Poi durante la partita vedremo tanti cambiamenti. Dopo due mesi di lavoro insieme le conoscenze i calciatori le avranno ampiamente acquisite. In futuro qualcosa cambierà. A Verona Conte ha fatto capire nella conferenza stampa cosa voleva e subito dopo De Laurentiis lo ha accontentato sul mercato. Da quella partita in poi abbiamo visto un Napoli molto più solido. La squadra si è ritrovata sia contro il Bologna che contro il Parma. Il gruppo è solido e questa cosa salta all'occhio".