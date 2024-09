Conte, l'ex team manager Tarantino: "Non mi meravigliai quando si presentò a Napoli con tutto il Tottenham per il funerale di Ventrone, è la piazza giusta per esaltarlo"

Notizie Calcio - Nei successi di Antonio Conte come la promozione in Serie A del Bari nel 2009, accanto all'ex campione della Juve c'era il team manager napoletano Luciano Tarantino, che è stato intervistato dai colleghi de Il Mattino:

Si è già visto a Napoli: Conte sa entrare nell'anima del suo gruppo, lo cura e lo stimola.

«Chiede tanto perché dà tutto sul campo. Cura ogni dettaglio, anche a tavola. Definiscono Antonio un sergente di ferro ma lui sa bene cosa e quando concedere ai giocatori. A Bari, dopo aver conquistato 7 punti in tre partite, diede due giorni di riposo come premio».

Eppure ha l'etichetta del duro.

«E questo perché, quando va in campo, non guarda in faccia a nessuno. Non vuole ingerenze e interferenze, isola la squadra. Lavoro, soltanto lavoro. C'era una grande sintonia professionale e umana con Ventrone: non mi meravigliai quando Antonio si presentò con tutto il Tottenham a Napoli per il funerale di Giampiero».

Cosa porta un uomo del Sud a Napoli?

«Si è già visto: la grande passione, unita a una profonda competenza. Le origini non le ha mai dimenticate, il suo rapporto col Sud non è finito quando nel 91 il grande Mimmo Cataldo, direttore sportivo del Lecce, lo diede alla Juve. Napoli è la piazza giusta per esaltarlo».