Conte: "Emozionato nel tornare in casa della Juve? La storia non si cancella"

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno, da avversario, all'Allianz Stadium:

"Come sto vivendo emotivamente la vigilia? Inevitabile, la mia storia parla chiaro e parla di 13 anni da calciatore lì, sono stato anche capitano e abbiamo vinto tutto. Ho avuto la possibilità di fare tre anni da allenatore in un periodo difficile per la Juventus, aprendo un ciclo poi diventato storico. Faccio parte della storia della Juventus, per ciò che ho dato, è inevitabile: da calciatore è più semplice scegliere la propria squadra, penso a Bruscolotti che ha sposato il Napoli, a Maldini col Milan, a Baresi col Milan, Totti a Roma.

Poi da allenatore è difficile quasi impossibile decidere la propria carriera: ho fatto tre anni alla Juventus, poi piazze differenti che ho sempre sposato e onorato alla grande, diventando il primo a difendere i colori. Oggi ho il piacere immenso di allenare il Napoli, io sono del sud e rappresenta un motivo di orgoglio. La storia non si cancella, ci sarà emozione per me nel tornare in quello stadio che ho inaugurato da allenatore: sarà la prima volta per me con i tifosi, l'ho fatto quando c'era il Covid. Sarà sempre una grande emozione, come in futuro sarà bello riaffrontare il Napoli da avversario, mi auguro tra un bel po'"