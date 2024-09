Conte duro: "Gara con la Juventus? Basta essere provinciali! Pensiamo solo al Cagliari" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli, ha risposto così sulla sfida imminente contro la Juventus, che arriva dopo Cagliari:

Ecco il testuale delle sue dichiarazioni:

"Cagliari prima e Juventus dopo? Parlavo prima di non essere provinciali, non dobbiamo esserlo e dobbiamo pensare solo alla prossima partita, che è quella più importante per noi. Da più di 18 mesi non vinciamo tre partite di fila, il nostro focus è sul Cagliari. Poi dopo vedremo il calendario, non ci deve interessare. Dobbiamo ragionare di partita in partita, avere dei paraocchi e correre più veloce verso l'obiettivo, che è domenica dopo domenica".