Conte: "Altre offerte? Con De Laurentiis mi ero fatto una promessa"

Le parole di Antonio Conte sull'offerta accettata con il Napoli: "Napoli prima scelta o c'erano altri club? Si può dire e non dire, dall'estero era arrivata qualche proposta interessante ma c'era un discorso con De Laurentiis in cui c'era una promessa che ci saremmo rivisti a bocce ferme, e avremmo deciso se lavorare assieme e indirizzare la barca. Oppure di continuare ognuno per la propria strada. Abbiamo trovato la giusta quadra su ambizione e determinazione, vogliamo ricominciare ed il presidente è il primo a volerlo fare, per costruire fondamenta solide e fare qualcosa di importante che duri nel tempo".